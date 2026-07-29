Die UN hat vor einem Anstieg des Menschenhandels für Zwangsarbeit in Betrugszentren in ganz Asien gewarnt

HQ

Sie haben zweifellos schon von einem Telefon- oder Online-Betrugszentrum in Asien gehört (und waren vielleicht sogar Opfer oder Ziel eines Anschlags) – insbesondere in Ländern wie Indien, Pakistan oder Bangladesch, wo die kriminellen Netzwerke, die sich dieser Art von Cyberkriminalität widmen – darauf ausgelegt sind, Menschen im Westen zu betrügen und zu stehlen – konzentriert sind. Es sieht nicht nur so aus, als würden diese Organisationen wachsen, sondern ein UN-Bericht warnt auch, dass sie Arbeiter gegen ihren Willen beschäftigen, sie Zwangsarbeit sowie sogar Entführungen und sexuellen Missbrauch aussetzen und ihre Aktivitäten auf neue Gebiete ausweiten.

Diese Informationen stammen aus einem neuen Bericht des Migrationsbüros der Vereinten Nationen (über Reuters), der darauf hinweist, dass riesige Betrugszentren entstanden sind, die bis zu 300.000 Arbeiter in Myanmar, Kambodscha und Laos beschäftigen, und dass ein erheblicher Teil dieser Menschen gegen ihren Willen durch Drohungen und Gewalt dort arbeiten musste, während sie zudem psychische Probleme durch längere Isolation und sexuellen Missbrauch während der Haft erlitten.

Während die Bemühungen von Ländern wie Thailand helfen, einige dieser Netzwerke gegen Menschenhandel und Arbeitsausbeutung abzubauen, gibt es auf globaler Ebene noch viel zu tun. Laut dem IOM stammen die Opfer des Menschenhandels durch diese kriminellen Organisationen aus mehr als 80 Ländern.

"Das IOM fordert weiterhin Unterstützung für Opfer von Menschenhandel durch Schutz, sichere Rückkehr und Wiedereingliederung, während gleichzeitig die Bemühungen verstärkt werden, das öffentliche Bewusstsein für die Taktiken der Menschenhändler zu schärfen, damit die Menschen die Risiken erkennen und wissen, wo sie Hilfe suchen können."