Die UN hat sexuelle Gewalt im Ukraine-Krieg und in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten dokumentiert

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Israel und Russland wurden laut einem von AFP eingesehenen und von DW und YLE berichteten Bericht für sexuelle Gewalt in Konflikten auf die UN-Schwarze Liste gesetzt. Der Bericht wird nun an die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats weitergeleitet.

Laut dem Bericht hat die UN sexuelle Gewalt im Krieg in der Ukraine und in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten dokumentiert. Gefangene haben von sexueller Gewalt durch israelische und russische Streitkräfte berichtet.

Laut dem Bericht wurde sexuelle Gewalt gegen palästinensische Gefangene im vergangenen Jahr in Israel und den palästinensischen Gebieten dokumentiert. Laut der UN sind die Täter Vertreter der israelischen Streitkräfte, der Sicherheitskräfte und des Gefängnissystems. Die Ergebnisse sind nicht umfassend, da UN-Vertretern der Zugang zu israelischen Haftzentren verweigert wurde.

Für Russland hebt der Bericht sexuelle Gewalt in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten sowie auf russischer Seite hervor. Laut den Vereinten Nationen wird die Gewalt von den Streitkräften und dem Gefängnissystem ausgeübt. Die Gewalt richtet sich besonders gegen Kriegsgefangene.

Laut der UN-Menschenrechtsüberwachungsmission in der Ukraine wurden während des Krieges mehr als 300 Fälle sexueller Gewalt dokumentiert. Die überwiegende Mehrheit der Fälle richtete sich gegen Männer.