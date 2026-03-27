Die UN bezeichnet den Sklavenhandel in einer wegweisenden Abstimmung als "schwerwiegendste Verbrechen gegen die Menschlichkeit"

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Die Vereinten Nationen haben eine bahnbrechende Resolution verabschiedet, die den transatlantischen Sklavenhandel offiziell als das "schwerwiegendste Verbrechen gegen die Menschlichkeit" bezeichnet und damit einen bedeutenden politischen Schritt zur Anerkennung seiner historischen Auswirkungen darstellt. Die Maßnahme, unterstützt von der Afrikanischen Union und der Karibischen Gemeinschaft, fordert außerdem Reparationen als konkreten Weg, um jahrhundertelange Ungerechtigkeit zu bekämpfen.

Die Initiative wurde von John Dramani Mahama vorangetrieben, der die Abstimmung als moralische Verpflichtung darstellte, Millionen von Opfern zu ehren. Insgesamt unterstützten 123 Länder die Resolution, während Länder wie die Vereinigten Staaten und Israel dagegen stimmten und mehrere europäische Länder sich enthielten.

Das transatlantische System vertrieb über vier Jahrhunderte mehr als 15 Millionen Afrikaner gewaltsam und prägte globale wirtschaftliche und soziale Strukturen, die bis heute Ungleichheit und Entwicklung beeinflussen.