Die Umbrella Academy steht im August vor dem endgültigen Zeitplan

Es ist fast an der Zeit zu sehen, wie The Umbrella Academy enden wird. Die letzte Staffel der Serie soll im August auf Netflix erscheinen, und da dies der Fall ist, haben wir jetzt einen kurzen Vorgeschmack darauf erhalten, was diese letzten Episoden enthalten werden.

Die Bande wird sich der endgültigen Zeitlinie stellen und versuchen, die große Katastrophe ein letztes Mal aufzuhalten. Obwohl sie sich am Ende der letzten Staffel trennten und getrennte Wege gingen, scheint die Gang zurück zu sein und sich für eine letzte Mission wieder zusammenzutun, bei der sie alle möglichen Herausforderungen meistern müssen, einschließlich eines bewaffneten Weihnachtsmanns.

Während wir uns im Vorfeld der Premiere am 8. August auf einen längeren und detaillierteren Trailer freuen können, finden Sie den Teaser-Trailer und das Poster unten.