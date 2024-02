Die Umbrella Academy geht im August zu Ende

HQ

Netflix scheint auf The Umbrella Academy zu setzen. Die langjährige Superhelden-Serie ist derzeit dabei, ihre letzte Staffel zu beenden, und obwohl wir das schon lange wissen, hat der Streamer nun endlich einen Premierentermin für die letzte Staffel der Serie festgelegt.

The Umbrella Academy endet am 8. August 2024. Für die Verhältnisse von Netflix ist dies eine ziemlich frühe Ankündigung für ein Veröffentlichungsdatum, was wahrscheinlich bedeutet, dass man viel Vertrauen in die Serie hat, dass sie mit einem Knall herauskommt.

Zusätzlich zum Datum können Sie unten auch eine Liste mit neuen Postern für die Saison sehen.