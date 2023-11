Die Umbrella Academy bekommt nächstes Jahr ein neues Prequel-Buch

HQ

2024 verspricht ein großes Jahr für The Umbrella Academy zu werden. Die vierte und letzte Staffel soll nicht nur auf Netflix ausgestrahlt werden, sondern es wurde auch ein neues Prequel-Buch von Bestsellerautorin Alyssa Sheinmel enthüllt .

In der offiziellen Synopsis des Buches heißt es: "Die Umbrella Academy war schon immer außergewöhnlich – bereit, jeden Moment in die Action mit Superkräften einzusteigen. Aber jetzt, wo Five verschwunden ist und ihr Ruhm seinen Höhepunkt erreicht hat, ist manchmal das Einzige, was Luther, Diego, Allison, Klaus, Ben und Viktor wollen, normal zu sein. was viel leichter gesagt als getan ist, wenn man von jemandem wie Hargreeves aufgezogen wird.

Für ihre anspruchsvolle und tyrannische Vaterfigur ist nichts jemals genug; Das ist der Grund, warum Ben während eines Abendessens über ihre neueste Mission ausrastet, was Klaus dazu veranlasst, vorzuschlagen, dass sie alle einen Tapetenwechsel brauchen – nur eine Nacht, in der sie feiern wie ein Haufen durchschnittlicher Teenager. In der Tat kennt Klaus genau den Ort; Es gibt ein Frat House in einer benachbarten Universitätsstadt, das Wochenend-Blowouts veranstaltet. Was kann da schon schief gehen?

Bald merken sie, dass es ihre geringste Sorge ist, sich aus Hargreeves' Haus – äh, Festung – zu schleichen. Wenn die sechs Teenager schwören, ihre Kräfte unter keinen Umständen einzusetzen, vernachlässigen sie die schiere Wucht des Teenager-Dramas. Konfrontiert mit seltsamen Erdbeben, noch seltsameren Partygängern und einem möglichen neuen Feind, muss sich die Umbrella Academy zwischen der Nacht, von der sie immer geträumt haben, und einer unerwarteten Mission entscheiden, die die Welt retten und – endlich – Hargreeves' Zustimmung sichern kann."

Sheinmel ist dafür bekannt, mehrere Romane für junge Erwachsene geschrieben zu haben, darunter "Outer Banks: Lights Out", "The Castle School" (für "Troubled Girls"), "What Kind of Girl", "A Danger to Itself and Others" und "Faceless".

Das Buch soll am 28. Juni erscheinen und Vorbestellungen sind ab sofort möglich.