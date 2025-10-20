Die ultimative X-Men-Künstlerin Peach Momoko verwendet einen Stil, bei dem Aquarell auf Manga und Marvel trifft

HQ

Die spanische Niederlassung von Gamereactor war vor Ort, als die San Diego Comic-Con Málaga stattfand. David Caballero, Chefredakteur von Gamereactor Spanien, hatte die Gelegenheit, Peach Momoko zu interviewen. Sie ist eine japanische Comiczeichnerin, die für ihre Arbeit als Cover-Künstlerin, aber heutzutage auch als Autorin für Ultimate X-Men bekannt ist. Sie hat 2 Eisner Awards gewonnen, was ihr die Freiheit gibt, so ziemlich alles zu tun, was sie will, wenn sie ihre Kunst kreiert.

Es ist einfach großartig, jetzt alles zeichnen zu können, was ich für Cover machen möchte, es ist einfach das beste Gefühl.

Sie möchte etwas machen, das sie traditionelle Kunst nennt, und sie ist kein großer Fan von Digitalem. In ihrer Kunst ist es so, als ob Aquarell auf Manga und Marvel trifft, was dann bei verschiedenen Menschen unterschiedliche Gefühle hervorruft.

Ich bin nicht wirklich gut darin, digital zu sein, ich verstehe die digitalen Prozesse nicht allzu gut, also verwende ich nur Aquarell und alles Traditionelle und möchte mich für immer ausschließlich auf so reines wie traditionelles wie möglich konzentrieren, und mit dem Ukiyo-e Soft Touch Aquarell denke ich eigentlich nicht wirklich bewusst daran, etwas Schönes zu machen, oder etwas Weiches oder Ukiyo-e Stil, Wann immer mir also jemand erzählt, wie er mein Cover sieht, leuchtet es mir irgendwie ein Licht darauf hin, dass ich das mache, das ist interessant, also ist es irgendwie lustig, dem etwas hinzuzufügen, also ist es irgendwie lustig, dem etwas hinzuzufügen, wenn ich meine Kunst den westlichen Fans zeige, den Amerikanern, Europäern, Jeder, der sieht, dass mein Kunststil diesen Anime, diesen Manga-Touch hat, aber interessant ist, wenn ich es den japanischen Fans zeige, sehen sie das eigentlich nicht, sie sehen es eher wie etwas Realistisches oder etwas anderes, das nicht Anime oder Manga ist, also habe ich das Gefühl, dass mein Stil eine sehr einzigartige Mischung ist, die sich irgendwie anders auf diejenigen übertragen lässt, die es sehen."

Peach Momokos eigener Stil bei Marvel heißt Momokoverse. Es gibt ein Element von Schmerz und Stress beim Schaffen, aber sie sieht das als eine gute Sache.

Das vollständige Interview könnt ihr hier in Gamereactor sehen.