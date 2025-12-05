HQ

Sofiya Lyskun, eine ukrainische Taucherin, die bei der Europameisterschaft und der Tauchmeisterschaft vier Goldmedaillen gewann und die Ukraine bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und Paris 2024 vertrat, hat die internationale Allianz nach Russland gewechselt, was für Unruhe beim ukrainischen Tauchverband sorgt, der ihr alle Auszeichnungen abziehen wird.

Der Verband erklärte, dass Lyskun niemanden im ukrainischen Verband oder im Jugend- und Sportministerium über die Veränderung informiert habe und seine "tiefe Empörung" zum Ausdruck gebracht habe, indem er in einer Erklärung sagte, "solche Schritte seien kategorisch inakzeptabel, da sie nicht nur einen einzelnen Athleten, sondern auch das gesamte ukrainische Team diskreditieren, das selbstlos jeden Tag für das Recht kämpft, unser Land auf internationaler Bühne zu vertreten".

Infolgedessen wurde einstimmig beschlossen, dass sie sofort aus der ukrainischen Nationalmannschaft ausgeschlossen wird und alle ihre Titel und Auszeichnungen, die sie unter der Schirmherrschaft der Föderation gewonnen hat, entfernt werden. Sie werden auch internationale Sportinstitutionen auffordern, "die Sportquarantäne für den genannten Athleten gemäß den aktuellen internationalen Standards anzuwenden".

"In unserer Sportfamilie gibt es Trainer und Eltern von Athleten, die aufgestanden sind und die Ukraine verteidigen. Daher muss jeder, der unter der blau-gelben Fahne antritt, den hohen Preis dieser Ehre und Verantwortung erkennen."

Laut BBC schrieb Lyskun in einer russischen Zeitung, dass sie unter Trainern in der Ukraine, "die "alle Turnerinnen oder Trampolinathleten" waren, nicht mehr aufwuchs.