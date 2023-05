Die ukrainische Regulierungsbehörde hat die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft genehmigt

HQ

Während die britische Competition and Markets Authority so besorgt über die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in Höhe von 68,7 Milliarden US-Dollar ist, dass sie den Deal im Land blockiert hat, was auch die Wettbewerbsbehörden der EU und der USA zu befürchten scheinen, hat die Ukraine Antimonopoly Committee macht sich weniger Sorgen.

Wie VGC berichtet, hat die Regulierungsbehörde erklärt, dass sie nicht besorgt ist, dass der Deal den Wettbewerb in der Spieleindustrie verringern wird, und sie hat die Übernahme nun genehmigt.

Dies folgt Saudi-Arabien, Brasilien, Chile, Südafrika, Japan und Serbien, wobei einige der Regulierungsbehörden in diesen jeweiligen Ländern ihre Entscheidungen über den Deal sehr bald nach seiner Ankündigung treffen.

Sind Sie für oder gegen die Mega-Fusion?