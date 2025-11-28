HQ

Die ukrainischen Anti-Korruptionsbehörden durchsuchten am Freitag das Haus von Andrij Jermak, dem einflussreichen Stabschef von Wolodymyr Selenskyj, was die politische Krise in Kiew erneut belastet, da die Regierung unter Druck der USA steht, Bedingungen für ein mögliches Friedensabkommen mit Russland zu akzeptieren. Yermak bestätigte die Durchsuchung und sagte, er kooperiere voll und ganz.

Das Nationale Anti-Korruptionsbüro und das spezialisierte Anti-Korruptionsstaatsanwalt erklärten, die Operation sei autorisiert und mit einer laufenden Untersuchung verbunden. Die Behörden haben kürzlich eine umfassende Untersuchung eines mutmaßlichen 100-Millionen-Dollar-Schmiergeldsystems eröffnet, an dem ehemalige Beamte des staatlichen Atomenergieunternehmens beteiligt waren.

Andrij Jermak, Wolodymyr Selenskyjs einflussreicher Stabschef

Jermak, ein langjähriger Verbündeter Selenskyjs, wurde nicht als Verdächtiger genannt, aber die Forderungen nach seiner Entlassung wachsen innerhalb der Opposition und in Teilen der Regierungspartei. Die Suche wird voraussichtlich die politischen Spannungen verstärken, während Kiew den von Washington vorgelegten Friedensentwürfen durcharbeitet, die Zugeständnisse enthalten, die Russland fordert.

Oppositionsabgeordnete kritisierten Jermaks Rolle bei den Verhandlungen und forderten Selenskyj auf, das Parlament über die roten Linien der Regierung zu informieren. Analysten sagen, dieser Schritt könnte Jermaks Position schwächen und den Druck auf Selenskyj erhöhen, ihn zu ersetzen. Dies ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte, bleiben Sie also dran für weitere Neuigkeiten. Weitere Informationen finden Sie im untenstehenden Beitrag.