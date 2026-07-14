Die Ukraine zerschlägt die russische Schattenflotte im Asowschen Meer

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Die Ukraine führte letzte Woche intensive Angriffe über das Asowsche Meer durch, und nun beginnt das volle Ausmaß dieser Angriffe ans Licht zu kommen. TT berichtet, dass bis zu 90 Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte ausgeschaltet wurden, und der Kommandeur der ukrainischen Drohnenflotte, die USF, Robert "Madjar" Brovdi, sagt, sie hätten alle 112 Minuten ein russisches Schiff getroffen.

Soziale Medien sind voller verschiedener Arten von Videos, die die Verwüstung zeigen, was es Russland voraussichtlich noch erschweren wird, seinen Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren.











