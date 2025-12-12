Die Ukraine würde laut FT bis 2027 im Rahmen eines neuen Friedensentwurfs der EU beitreten.

HQ

Die Ukraine wäre laut Financial Times auf dem Weg, bis zum 1. Januar 2027 der Europäischen Union beizutreten, gemäß einem Friedensentwurf, der in von den USA vermittelten Verhandlungen diskutiert wird. Der Plan, der von US-amerikanischen und ukrainischen Beamten mit Unterstützung aus Brüssel ausgehandelt wurde, ist laut Financial Times unter Berufung auf mit dem Dokument vertraute Personen Teil umfassenderer Bemühungen, den Russland-Ukraine-Krieg zu beenden. Wir kennen noch nicht alle Details des Vorschlags, werden diese Neuigkeiten aber aktualisieren, sobald wir mehr erfahren – bleiben Sie also dran für weitere Neuigkeiten.

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...