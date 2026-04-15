Die Ukraine wird im Rahmen eines neuen Verteidigungsabkommens die Drohnenproduktion nach Norwegen ausweiten

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Wolodymyr Selenskij und Jonas Gahr Støre haben sich darauf geeinigt, die Verteidigungsbeziehungen zu stärken, einschließlich Plänen zur Herstellung ukrainischer Drohnen auf norwegischem Boden.

Das Abkommen sieht vor, dass Norwegen die Drohnenproduktion sowohl in der Ukraine als auch im Inland unterstützt, während Kiew Gefechtserfahrung, Daten und technisches Fachwissen teilt, das im Krieg mit Russland gewonnen wurde.

Støre sagte, die Partnerschaft würde Norwegen erlauben, direkt von den Erfahrungen der Ukraine in der modernen Kriegsführung zu lernen, insbesondere von der raschen Innovation in der Drohnentechnologie.

Norwegen ist einer der stärksten Unterstützer der Ukraine, mit einem langfristigen Finanzierungsprogramm im Wert von rund 28 Milliarden Dollar bis 2030, das über das gesamte politische Spektrum hinweg unterstützt wird.

Das Abkommen kommt zustande, während die Ukraine die Verteidigungszusammenarbeit in ganz Europa weiter ausbaut, nachdem am selben Tag ein separates Drohnenproduktionsabkommen mit Deutschland erfolgte.