HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt, die Wahlen in der Ukraine würden erst stattfinden, wenn ein Waffenstillstand mit Russland erreicht und volle Sicherheitsgarantien vorliegen, und wehrt sich damit gegen die Behauptungen, Washington dränge Kiew, früher Wahlen abzuhalten.

"Wir werden zu den Wahlen übergehen, wenn alle notwendigen Sicherheitsgarantien vorliegen", sagte Selenskyj und fügte hinzu, dass die Feindseligkeiten bis zum Sommer enden könnten, falls Russland kooperiert. Die Wahlen wurden ausgesetzt, seit Russland 2022 unter dem Kriegsrecht einmarschierte.

Erst vor wenigen Stunden berichtete die Financial Times, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Präsidentschaftswahlen und ein Referendum zur Ratifizierung eines Friedensabkommens mit Russland am 15. Mai vorbereitet. Wir müssen abwarten, wie sich die Situation entwickelt.

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...