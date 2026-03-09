Die Ukraine wird Drohnenexperten in den Nahen Osten entsenden

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angekündigt, dass die ukrainischen Drohnenexperten nächste Woche in den Nahen Osten entsandt werden, um US- und Golfverbündeten bei der Verteidigung gegen iranisch hergestellte Drohnen zu helfen. Kiew hofft, seine Expertise gegen Luftabwehrunterstützung einzutauschen, insbesondere gegen die US-amerikanischen PAC-3-Raketen, die knapp waren und im Falle der anhaltenden Nahostkonflikte weitere Störungen erfahren könnten.

Während einer Pressekonferenz nach den Gesprächen mit dem niederländischen Premierminister Rob Jetten hob Selenskyj die Erfahrungen der Ukraine im Kampf gegen Shahed-Drohnen hervor, die nun vom Iran zum Angriff auf Golfstaaten eingesetzt werden. Er sagte, die Zusammenarbeit mit den Niederlanden könne sich auf gemeinsame Waffenproduktion, Investitionen und erhöhte Produktionsvolumina ausweiten, und hob das Potenzial für für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften hervor, während gleichzeitig die eigenen Verteidigungsfähigkeiten der Ukraine erhalten bleiben.

Die Entscheidung fällt zu einer Zeit, in der die weltweiten Waffenlieferungen stark ansteigen, wobei Europa die Waffenimporte als Reaktion auf den Ukraine-Krieg verdreifacht, so das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Russland berichtete am Sonntag, in einem Zeitraum von neun Stunden 234 Drohnen über Zentral- und Süd-Russland abgefangen zu haben, was auf anhaltende Drohnenbedrohungen auch innerhalb seines Territoriums hindeutet, obwohl keine Schäden oder Opfer gemeldet wurden.

Wie Selenskyj in den sozialen Medien sagt:

Wir haben einige Nachrichten erhalten, wie wir Zivilisten im Nahen Osten helfen können und wie wir amerikanischen Soldaten in bestimmten Ländern helfen können. Wir antworteten: Wir werden Experten entsenden und alles Notwendige bereitstellen, um sie zu schützen. In diesem Dialog werden viele Themen diskutiert. Wenn wir von der Erweiterung der Fähigkeiten sprechen, würden wir uns sehr wünschen, dass dies für beide Seiten von Vorteil ist. Wir diskutieren diesen Track.

Im Moment ist es noch zu früh, um im Detail zu sprechen. Nächste Woche, wenn die Experten vor Ort sind, die Lage bewerten und Hilfe leisten – da sie sofort in der Lage sind zu helfen – werden wir entsprechend vorgehen. Warten wir auf die ersten Treffen.