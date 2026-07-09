Die Ukraine wird das Recht erhalten, Patriot-Abfangraketen herzustellen, sagt Trump

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Die Ukraine hat laut einer neuen Erklärung von US-Präsident Donald Trump das Recht zur Herstellung von Patriot-Abfangraketen erhalten. Er hat die Verteidigungshersteller Lockheed Martin und Raytheon zum Zeitpunkt der Erklärung noch nicht über seine Entscheidung informiert.

"Wir werden dir eine Lizenz geben, Patriots herzustellen," sagte Trump dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf dem NATO-Gipfel in Ankara über die BBC. "Ich denke, sie können sie sehr schnell produzieren, sobald wir es erklären."

Patriot-Abfangraketen gelten als eines der besten und teuersten Luftabwehrsysteme der Welt. Da Selenskyj nach einer Reihe russischer ballistischer Raketenangriffe europäische Verbündeten um Hilfe bittet, scheint es, als könnten Patriots die Antwort auf die verstärkten Angriffe bieten. Dutzende Menschen wurden in Kiew in der vergangenen Woche getötet.

Trump hat jedoch auch klargestellt, dass die USA Patriot-Raketen zu ihrer eigenen Verteidigung benötigen. "Wir haben Patrioten, aber nicht so viele. Wir brauchen sie auch für uns selbst", sagte er. Aufgrund der Kosten und der Zeit, die die Herstellung der Raketen benötigt, können nur etwa 600 pro Jahr hergestellt werden. Zum Zeitpunkt des Schreibens haben die USA etwa die Hälfte ihres Vorrats im jüngsten Krieg mit dem Iran verwendet.