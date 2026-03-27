Die Ukraine und Saudi-Arabien unterzeichnen ein Verteidigungskooperationsabkommen

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Wolodymyr Selenskyj hat ein neues Verteidigungskooperationsabkommen zwischen der Ukraine und Saudi-Arabien angekündigt, das darauf abzielt, militärische Beziehungen zu stärken und die Grundlage für zukünftige Verträge und gemeinsame Projekte zu schaffen. Das Abkommen wurde vor seinem Treffen mit Kronprinz Mohammed bin Salman während eines Besuchs in Dschidda unterzeichnet.

Das Abkommen konzentriert sich auf technologische Zusammenarbeit, Investitionen und den Austausch militärischer Expertise, insbesondere im Bereich Luftverteidigungssysteme. Selenskyj hob die Erfahrungen der Ukraine bei der Bekämpfung von Drohnen- und Raketenangriffen hervor und legte nahe, dass dieses Wissen Saudi-Arabiens Bemühungen zum Schutz kritischer Infrastruktur und ziviler Gebiete unterstützen könnte.

Über die Verteidigung hinaus behandelten die Gespräche auch breitere regionale Fragen, darunter die Lage im Nahen Osten und die Dynamik der Energiemarkte. Beide Seiten signalisierten Interesse an einer Ausweitung der Zusammenarbeit in diesen Bereichen, was den Versuch der Ukraine unterstrich, sich als Sicherheitspartner außerhalb Europas zu positionieren, selbst während der Krieg mit Russland andauert.