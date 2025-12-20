Die Ukraine und Portugal einigen sich auf die Koproduktion ukrainischer Seedrohnen

HQ

Die Ukraine und Portugal haben sich laut einem ranghohen Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj darauf geeinigt, gemeinsam ukrainische Seedrohnen zu produzieren.

Oleksandr Kamyshin sagte am Samstag, dass das Abkommen dazu führen würde, dass die unbemannten Überwasserfahrzeuge der Ukraine (USVs) gemeinsam mit Portugal produziert werden, was ihre nachgewiesene Wirksamkeit gegen russische Marineeinheiten unterstreicht.

"Ukraine und Portugal haben sich auf die Koproduktion ukrainischer Seedrohnen geeinigt. Wir haben bewiesen, dass unsere USVs perfekt gegen russische Kriegsschiffe und U-Boote funktionieren. Jetzt werden sie Portugal helfen, Europa vom Meer zu verteidigen", schrieb Kamyshin auf X.