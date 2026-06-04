Die Ukraine und Moldawien sollten im Juni formelle EU-Mitgliedschaftsgespräche beginnen

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Es scheint, als hätte Ungarn signalisiert, dass es seine langjährige Ablehnung der EU-Mitgliedschaft der Ukraine aufgeben wird. Das bedeutet, dass die Ukraine und Moldawien formelle Verhandlungen über den EU-Beitritt aufnehmen können, wie von Politico und YLE berichtet wird.

Die Eröffnung der ersten Verhandlungen ist für eine zwischenstaatliche Konferenz in Luxemburg am 15. Juni 2026 geplant. Die Ukraine und Moldawien beantragten gleichzeitig die EU-Mitgliedschaft. Das bedeutet, dass Moldawiens Bewerbung nur dann vorankommen kann, wenn auch die Ukraine vorankommt.

Ungarn lehnte den Beitritt der Ukraine unter dem ehemaligen Ministerpräsidenten Viktor Orbán entschieden ab, doch die neue Führung des Landes hat privat das Gegenteil signalisiert. Es muss jedoch gesagt werden, dass derzeit "keine Einigung" erzielt wurde, wie ein Beamter erklärte, der anonym bleiben durfte, da die Gespräche vertraulich sind.

Die Gespräche über die Mitgliedschaft der Ukraine nahmen an Fahrt auf, nachdem der ungarische Ministerpräsident Péter Magyar nach Brüssel gereist war und sich mit hochrangigen EU-Funktionären getroffen hatte, um zu besprechen, wie 16,4 Milliarden Euro an eingefrorenen EU-Mitteln freigeschaltet werden können.

Die Eröffnung der ersten Verhandlungen erfordert die einstimmige Zustimmung aller 27 EU-Mitgliedstaaten. Jedes Land kann den Prozess in jeder Phase blockieren.