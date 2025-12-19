Die Ukraine trifft zum ersten Mal einen russischen Schattenflottentanker im Mittelmeer

HQ

Die Ukraine hat laut ukrainischen Sicherheitsbeamten am Freitag erstmals einen russischen "Schattenflotten"-Öltanker im Mittelmeer angegriffen, was eine bedeutende Ausweitung der Langstreckenoperationen Kiews markiert.

Ein Beamter des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU sagte, dass Luftdrohnen den Tanker Qendil in Gewässern mehr als 2.000 Kilometer von der Ukraine entfernt getroffen und dabei schwere Schäden verursachten. Das Schiff war zum Zeitpunkt des Angriffs leer, sagte die Quelle (laut Reuters).

Eine beispiellose Spezialoperation

Ukrainische Beamte bezeichneten den Angriff als beispiellose Spezialoperation und sagten, der Tanker sei von Russland genutzt worden, um westliche Sanktionen zu umgehen und Einnahmen zur Kriegsfinanzierung zu generieren.

Die Operation markiert den ersten anerkannten ukrainischen Angriff auf russisch verbundene Schiffe im Mittelmeer, nach früheren Angriffen im Schwarzen Meer, die darauf abzielten, Moskaus Ölexporte zu stören. Für weitere Informationen schaut euch unbedingt die untenstehenden Beiträge an.