Ein ukrainischer Angriff traf in der Nacht eine Flugzeugfabrik in Taganrog und beschädigte ein experimentelles A-60-Flugzeug (eines von nur zwei weltweit), das Russland zur Erprobung laserbasierter Technologien verwendete. Die örtlichen Behörden räumten einen schweren Angriff auf die Region ein, obwohl das Ausmaß der Schäden noch nicht bestätigt ist.

Der Vorfall ereignete sich, als beide Seiten umfangreiche Angriffe durchführten. Die NATO startete vier Kampfjets, nachdem russische Drohnen, die die Region Odessa in der Ukraine angriffen, kurzzeitig in den rumänischen Luftraum eingedrungen waren, was neue Bedenken hinsichtlich Überlagerungsrisiken aufkommen ließ.

In Kiew töteten russische Angriffe mindestens sechs Zivilisten und entzündeten einen Wohnblock nach einem Shahed-Drohneneinschlag, während zwei Kraftwerke mit Warmwasser zerstört wurden. An anderer Stelle zeigten Aufnahmen aus Noworossijsk, wie eine defekte russische Luftabwehrrakete während einer separaten Angriffswelle ein Wohngebäude traf.

Die Eskalation fällt mit erneuten diplomatischen Aktivitäten zusammen. US-Armeeminister Daniel Driscoll kam nach Abu Dhabi, um Gespräche einzubeziehen, die voraussichtlich den ukrainischen Militärgeheimdienstchef und russische Vertreter einbeziehen werden, wobei sich die Gespräche auf die Sicherheitsaspekte eines möglichen Friedensplans konzentrieren.

Weitere unbestätigte Berichte deuten darauf hin, dass auch ein Hangar in Taganrog beschädigt worden sein könnte, möglicherweise beherbergt ein strategischer Bomber Tu-95MS, der modernisiert wird. "Ja, ein Flugzeug ist kaputt gegangen! Ficken! Ein Leuchten wie nach einer nuklearen Explosion", sagt einer der Zeugen.