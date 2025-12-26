Die Ukraine trifft die russische Ölraffinerie mit britischen Storm Shadow-Marschflugkörpern

HQ

Die Ukraine teilte mit, sie habe am Donnerstag britisch gelieferte Marschflugkörper Storm Shadow eingesetzt, um eine große russische Ölraffinerie anzugreifen, was einen weiteren tiefen Angriff auf russisches Gebiet markiert. Die Raffinerie Nowoschaschtinsk im Süden Russlands wurde laut ukrainischen Streitkräften von mehreren Raketen getroffen, was "zahlreiche Explosionen" auslöste.

Kiew erklärte , die Raffinerie sei ein wichtiger Lieferant von Brennstoffprodukten im Süden Russlands und spiele eine direkte Rolle bei der Unterstützung der russischen Militäroperationen. Der Angriff verdeutlicht den fortgesetzten Einsatz westlicher Langstreckenwaffen durch die Ukraine, um Russlands Energie- und Militärinfrastruktur weit über die Frontlinien hinaus anzugreifen.

Storm Shadow-Raketen, die vom Vereinigten Königreich geliefert werden, wurden zuvor von der Ukraine gegen hochrangige Ziele in Russland eingesetzt, was Kiews wachsende Fähigkeit unterstreicht, strategische Anlagen zu treffen, während der Krieg in seinen 1.402. Tag geht.

Was sind Storm Shadow-Raketen?

Storm Shadow ist eine langstreckige, luftgestützte Marschflugrakete, die im Vereinigten Königreich und Frankreich entwickelt wurde. Er kann mehr als 250 Kilometer zurücklegen und ist dafür ausgelegt, gehärtete und wertvolle Ziele mit hoher Präzision zu treffen, während er in niedriger Höhe fliegt, um Radarerkennung zu vermeiden. Die Ukraine nutzt die Rakete, indem sie sie von Flugzeugen aus abfeuert, was es ihr ermöglicht, strategische Standorte wie Treibstoffdepots, Kommandozentren und Infrastruktur tief hinter den russischen Linien zu treffen.