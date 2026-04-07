Die Ukraine strebt bis 2027 ein kostengünstiges "Game Changer"-Luftverteidigungssystem an

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Die ukrainische Rüstungsindustrie drängt darauf, die moderne Luftkriegsführung neu zu gestalten, wobei Fire Point ein neues Luftverteidigungssystem entwickelt, das die Kosten für die Abfangung ballistischer Raketen dramatisch senken könnte.

Quellen zufolge befindet sich das Unternehmen, bekannt für seine Flamingo-Marschflugkörper, bereits 2027 mit europäischen Partnern in Gesprächen, um das System bereitzustellen. Das Ziel ist es, die Abfangkosten auf unter 1 Million Dollar pro Rakete zu senken, ein starker Gegensatz zu bestehenden Systemen wie dem Patriot, bei denen mehrere Abfangjäger mit mehreren Millionen Dollar benötigt werden können, um ein einzelnes Ziel zu stoppen.

Die Initiative erfolgt, während die weltweite Nachfrage nach Luftabwehr stark ansteigt, angetrieben durch anhaltende Konflikte zwischen der Ukraine und Russland sowie Instabilität im Nahen Osten. Das begrenzte Angebot westlicher Systeme hat die Tür für alternative Lösungen geöffnet.

Fire Point sagt, seine Erfahrung auf dem Schlachtfeld habe ihm geholfen, ein Vorreiter in kostengünstigen militärischen Innovationen zu werden. Das Unternehmen entwickelt zudem seine eigenen Raketenfähigkeiten weiter, darunter neue ballistische Systeme, die die Reichweite der Ukraine erheblich erweitern könnten.

Gleichzeitig könnte eine geplante Investition von 760 Millionen Dollar von einer Gruppe aus dem Nahen Osten (die Berichten zufolge mit der EDGE Group verbunden ist) die Entwicklung beschleunigen und in die Raumfahrttechnologie expandieren, einschließlich Satellitenstarts in niedriger Umlaufbahn.