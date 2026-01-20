Selenskyj stellt ein neues Luftverteidigungssystem vor: "Es wird einen neuen Ansatz für den Einsatz von Luftabwehrsystemen geben"

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte am Montag einen neuen Ansatz für die Luftverteidigung des Landes an, bei dem kleine, mobile Gruppen mit Abfangdrohnen eingesetzt werden. Dieser Schritt erfolgt, während sich die Ukraine auf erwartete neue russische Angriffe vorbereitet, nachdem eine Welle von Streiks kürzlich Strom und Heizung für Tausende von Haushalten, insbesondere in Kiew, unterbrochen hat.

"Es wird einen neuen Ansatz für den Einsatz von Luftabwehrsystemen durch die Luftwaffe geben, der mobile Feuergruppen, Abfangdrohnen und andere Kurzstreckeneinsätze betrifft", sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. Er betonte, dass das System "transformiert" werde, und ernannte Pawlo Jelisarow zum stellvertretenden Kommandeur der Luftwaffe, um die Entwicklung zu leiten.

Seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 hat die Ukraine ihre inländische Drohnenproduktion rasch ausgeweitet und konzentriert sich auf Abfangdrohnen als kosteneffiziente Methode zur Abwehr russischer Angriffe. Selenskyj betonte die Bedeutung von Wachsamkeit und Vorbereitung im ganzen Land. "Russland hat sich auf einen massiven Angriff vorbereitet und wartet auf den Moment, ihn durchzuführen", warnte er.

Der ukrainische Geheimdienst hat spezifische russische Aufklärungsziele identifiziert, darunter Umspannwerke, die Kernkraftwerke versorgen, was die Besorgnis über die nächste Angriffswelle verstärkt. Selenskyj wies außerdem Premierministerin Julia Swyrydenko an, die Schwierigkeiten der jüngsten Angriffe anzugehen, einschließlich der Gewährung von Boni für Einsatzkräfte zur Wiederherstellung von Strom und Heizung.