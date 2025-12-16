Die Ukraine sprengt russisches U-Boot mit Unterwasserdrohne "zum ersten Mal in der Geschichte"

HQ

Die Ukraine erklärte, sie habe Unterwasserdrohnen eingesetzt, um ein russisches Raketen-U-Boot auf einem Marinestützpunkt im Schwarzen Meer zu treffen und außer Gefecht zu setzen, und bezeichnete den Angriff als historische Premiere in der Seekriegsführung – eine Behauptung, die Russland zurückwies und erklärte, der Angriff habe keinen Schaden verursacht.

Der ukrainische Sicherheitsdienst teilte mit, der Angriff habe im Hafen von Noworossijsk stattgefunden, wo Russland einen Großteil seiner Schwarzmeerflotte verlegt hat, um die Belastung durch ukrainische Angriffe zu verringern. Laut ukrainischen Behörden wurden im Inland hergestellte "Sub Sea Baby"-Drohnen eingesetzt, um ein dieselelektrisches U-Boot der Kilo-Klasse zu treffen, das in der Lage war, Kalibr-Marschflugkörper abzufeuern.

Mehrere Medien bestätigten den Standort

Von der Ukraine veröffentlichtes Video zeigte eine Explosion im Wasser in der Nähe eines Piers, an dem U-Boote und andere Schiffe angedockt waren. Mehrere Medien (wie Reuters) verifizierten den Standort anhand des Aufbaus des Hafens. Ukrainische Beamte beschrieben die Operation als das erste Mal, dass eine Unterwasserdrohne ein U-Boot neutralisiert habe.

Die russische Schwarzmeerflotte wies die Behauptung zurück und erklärte, dass keines ihrer Schiffe oder U-Boote auf dem Stützpunkt Noworossijsk beschädigt wurde und die Besatzungen weiterhin normale Operationen fortsetzten. Die Ukraine habe stark auf Seedrohnen und Raketen angewiesen, um Russlands Marinedominanz im Schwarzen Meer herauszufordern, obwohl es fast keine konventionelle Marine gibt.

Diese Angriffe haben russische Kriegsschiffe gezwungen, sich aus dem Hafen der Krim Sewastopol zurückzuziehen und nach Südrussland umzusiedeln. Russland hat keine Beweise veröffentlicht, die seine Dementation stützen, und das Ausmaß des Schadens bleibt unklar.