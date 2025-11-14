Die Ukraine setzt die weltweit erste KI-gesteuerte Drohnenwand ein

HQ

Die Ukraine wird das erste Land sein, das ein KI-gestütztes Drohnenabwehrsystem im Kampf testet. Die DWS-1, die vom französischen Start-up Atreyd entwickelt wurde, wird zunächst kritische Infrastrukturen vor russischen Shahed-Drohnen und Gleitbomben schützen und ein "Minenfeld aus fliegenden Drohnen" bilden, wie es von Unternehmensvertretern beschrieben wird.

Das System verfügt über 200 FPV-Abfangdrohnen, die von KI gesteuert werden und es einem einzigen Bediener ermöglichen, bis zu 100 Drohnen gleichzeitig zu verwalten. Ausgestattet mit Sprengstoff können die Drohnen autonom oder unter menschlicher Aufsicht operieren, und die KI koordiniert den Schwarm, ohne auf GPS angewiesen zu sein.

Die weltweit erste KI-gesteuerte Drohnenwand

Atreyd hat die DWS-1 mit 3D-Geländekartierung und Freund-Feind-Identifizierung ausgestattet, so dass sie unter den in der Ukraine üblichen Bedingungen der elektronischen Kriegsführung effektiv arbeiten kann. Das System wird als "letzte Verteidigungsschicht" gegen Bedrohungen aus der Luft wie Shahed-Drohnen und russische Lenkbomben (KABs) beschrieben.

Die Technologie könnte bald über die Ukraine hinaus ausgeweitet werden, da die Drohnenabwehrinitiative der Europäischen Kommission darauf abzielt, das Abfangen, Aufspüren und den Austausch nachrichtendienstlicher Erkenntnisse in der gesamten EU zu koordinieren. Im Erfolgsfall könnte die DWS-1 näher an der Front eingesetzt werden, um sich vor Echtzeitangriffen zu schützen, was einen großen Fortschritt bei autonomen Luftverteidigungssystemen darstellt.