Die Ukraine schwächt den russischen Schattenflottentanker namens "Dashan"

Ukrainische Seedrohnen haben gerade die Dashan getroffen und außer Gefecht gesetzt, einen sanktionierten Tanker, der russisches Öl durch die Wirtschaftszone des Schwarzen Meeres der Ukraine transportiert. Das Schiff, Teil von Moskaus "Schattenflotte", war Berichten zufolge ohne Transponder unterwegs, als Explosionen das Heck aufrissen. Es ist der dritte derartige Schlag innerhalb von zwei Wochen, da die SBU in Kiew das illegale russische Ölnetzwerk ins Visier nimmt.

Der Schlag erfolgt im Kontext der Diplomatie rund um ein mögliches Friedensabkommen

Der Schlag kommt im Hintergrund der Diplomatie rund um ein mögliches Friedensabkommen. Die Führer der sogenannten "Koalition der Willigen" stehen zu einem Videoanruf an, nachdem Washington einen Vorschlag vorgestellt hat, der in Kiew als zu optimistisch für Moskau angesehen wird. Die Ukraine gibt an, einen überarbeiteten Plan zurückgeschickt zu haben, der ihre eigenen Sicherheitsroten Linien widerspiegelt, und hält Details geheim, bis die USA reagieren.

Donald Trump sagte, er habe ein "starkes" Gespräch mit Großbritanniens Keir Starmer, Frankreichs Emmanuel Macron und Deutschlands Friedrich Merz geführt, was auf Meinungsverschiedenheiten über die nächsten Schritte hindeutete. Er sagte, ein mögliches Wochenendtreffen in Europa hänge von den Antworten ab, die er von seinen Verbündeten erhält.

Wolodymyr Selenskyj hingegen sprach den wachsenden ausländischen Druck auf die Durchführung von Wahlen während Kriegszeiten an und betonte, dass Kiew "legale ukrainische Antworten" geben müsse, bevor es eine Abstimmung unter Kriegsrecht in Erwägung ziehe. Neue Forschungen widersetzten sich zudem russischen Behauptungen über weitverbreitete westliche Waffenumleitungen und stellten fest, dass die meisten illegalen Waffenlieferungen aus Russlands eigenen Verlusten auf dem Schlachtfeld stammen.