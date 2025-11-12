Die Ukraine produziert inzwischen mehr Militärdrohnen als alle NATO-Länder zusammen, berichtet Bloomberg

HQ

Die Ukraine stellt inzwischen mehr Militärdrohnen her als alle NATO-Mitglieder zusammen. Laut Bloomberg produziert das Land bis zu 4 Millionen Drohnen pro Jahr (von Langstrecken-Angriffsmodellen bis hin zu wendigen FPVs) und übertrifft damit die Produktion der Vereinigten Staaten bei weitem.

Expansion über das Kriegsgebiet hinaus

Ukrainische Firmen verlagern ihre Produktion nach Europa. TSIR baut mit Summa Defence Plc eine neue Montagelinie in Finnland, während andere wie Skyeton und Fire Point Werke in der Slowakei, Dänemark und Großbritannien eröffnet haben.

Dänemark hat 77 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der ukrainischen Waffenproduktion zugesagt. Der stellvertretende Ministerpräsident Mykhailo Fedorov sagt, dass die Ukraine von 10 Drohnenherstellern im Jahr 2022 auf heute über 500 angewachsen ist. Dies könnte sich nun bald auf die eigenen Rüstungsproduktionsstrategien der NATO auswirken.