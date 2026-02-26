Die Ukraine plant, bis zum Jahresende 4.000 km Straßen mit Anti-Drohnen-Netzen zu schützen

HQ

Die Ukraine plant, bis Ende 2026 4.000 km Frontstraßen mit Anti-Drohnen-Netzen abzudecken, hat Verteidigungsminister Mykhailo Fedorov bekannt gegeben. Die Netze sind darauf ausgelegt, russische Drohnen daran zu hindern, militärische Nachschubwege, Infrastruktur, Krankenhäuser und Zivilisten anzugreifen.

Weitere 1,6 Milliarden Hrywnias (37 Millionen US-Dollar) wurden zur Beschleunigung des Projekts bereitgestellt, wobei die Baugeschwindigkeit zuletzt von 5 km pro Tag im Januar auf 12 km im Februar gestiegen ist. Fedorov sagt, dass das Tempo bis März auf 20 km pro Tag steigen wird. Befestigungen werden auch in den Regionen Charkiw, Sumy und Tschernihiw entlang der russischen Grenze verstärkt...

Mykhailo Fedorov auf Telegram:

In nur einem Monat haben wir die Geschwindigkeit von 5 km pro Tag im Januar auf 12 km im Februar erhöht. Dies verbesserte die Sicherheit militärischer Bewegungen erheblich und sicherte das stabile Funktionieren der Frontliniengemeinschaften. Im März planen wir, täglich 20 km Straßen zu schließen. Bis Ende des Jahres planen wir, weitere 4.000 km Anti-Drohnen-Schutz auf den Straßen zu installieren.