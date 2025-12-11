Die Ukraine legt Washington einen überarbeiteten 20-Punkte-Friedensplan vor, berichtet ABC | LIVE LESEN

HQ

Die Ukraine hat den Vereinigten Staaten laut ABC News einen überarbeiteten 20-Punkte-Friedensvorschlag übergeben. Der aktualisierte Plan enthält Berichten zufolge "neue Ideen" zu territorialen Fragen und zur Aufsicht über das Kernkraftwerk Saporischschja. Es markiert Kiews jüngsten Versuch, die Verhandlungen zu beeinflussen, während der Druck auf eine mögliche Einigung wächst. Die Details des Vorschlags bleiben vertraulich, während Washington das Dokument prüft, also bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten.

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...