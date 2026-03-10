Die Ukraine ist bereit für neue Friedensgespräche "jeden Moment", sagt Selenskyj

HQ

Die Ukraine ist bereit, die von den USA unterstützten Friedensgespräche mit Russland "jederzeit wieder aufzunehmen", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag, wobei er jedoch darauf hinwies, dass sich die internationale Aufmerksamkeit in letzter Zeit auf den Konflikt mit Iran verlagert habe.

In den sozialen Medien schrieb Selenskyj, die Vereinigten Staaten hätten darum gebeten, ein bevorstehendes Treffen im Zusammenhang mit den Verhandlungen zu verschieben. Er betonte, dass Kiew weiterhin bereit sei, die Gespräche zur Beendigung des Krieges mit Russland fortzusetzen.

Selenskyj warf Moskau außerdem vor, die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten auszunutzen, und argumentierte, dass Russland hoffe, Irans Angriffe auf Nachbarstaaten und US-Basen könnten effektiv eine "zweite Front" im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine eröffnen.

Wie er in den sozialen Medien sagt:

Ich habe ein Treffen mit unserem Verhandlungsteam abgehalten. Es ist wichtig, dass wir praktisch rund um die Uhr mit der amerikanischen Seite in Kontakt stehen. Im Moment richten sich die Prioritäten der Partner und alle Aufmerksamkeit auf die Lage rund um den Iran, und deshalb wird das für diese Woche geplante Treffen auf Vorschlag der amerikanischen Seite verschoben. Die Ukraine ist jedoch jederzeit bereit für ein Treffen, in einem Format, das helfen kann und realistisch ist, um den Krieg zu beenden.