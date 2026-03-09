Die Ukraine hat laut Selenskyj bisher 11 Hilfsanfragen zur Bekämpfung iranischer Drohnen erhalten

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt, Kiew habe 11 Anfragen aus Ländern in der Nähe Irans sowie aus europäischen Staaten und den Vereinigten Staaten erhalten, die um Hilfe bitten, um iranisch hergestellte Drohnen entgegenzuwirken.

Zu den Anfragen gehören Drohnenabfangjäger, elektronische Kriegsführungssysteme und Schulungen zur Verteidigung gegen Shahed-Drohnen, mit denen die Ukraine nach Jahren russischer Angriffe umfangreiche Erfahrung im Kampf hat. Selenskyj sagte, das Thema sei mit hochrangigen Militär- und Regierungsvertretern besprochen worden.

Laut dem ukrainischen Führer haben einige Anfragen bereits zu konkreten Entscheidungen und Unterstützung geführt, da die Länder auf Kiews Kampferfahrung im Umgang mit Drohnenkrieg zurückgreifen.

Wie er in den sozialen Medien sagt:

Derzeit gibt es 11 Anfragen aus Nachbarländern Irans, europäischen Staaten und den USA. Es besteht deutliches Interesse an der Erfahrung der Ukraine beim Schutz von Leben, relevanten Abfangjägern, elektronischen Kriegssystemen und Ausbildung. Die Ukraine ist bereit, positiv auf Bitten derjenigen zu reagieren, die uns helfen, das Leben der Ukrainer und die Unabhängigkeit der Ukraine zu schützen. Einige Anfragen wurden bereits mit konkreten Entscheidungen und spezieller Unterstützung beantwortet.