Die Ukraine greift Russland zum ersten Mal mit US-amerikanischen ATACMS an

Die Ukraine hat ihren ersten bestätigten Angriff innerhalb Russlands mit von den USA gelieferten ATACMS-Langstreckenraketen durchgeführt, was eine neue Phase des Konflikts markiert, nachdem Washington die Beschränkungen für deren Nutzung stillschweigend gelockert hat.

Der Generalstab von Kiew erklärte, die präzisionsgelenkten Raketen seien auf militärische Stellungen in Russland abgefeuert worden und bezeichnete diesen Schritt als einen bedeutenden Schritt, der in zukünftigen Operationen fortgesetzt werde.

Laut russischen Beamten wurden vier ATACMS auf die südliche Stadt Woronesch abgefeuert, wo Luftabwehrsysteme behaupteten, alle anfliegenden Raketen abgefangen zu haben. Russland gab außerdem an, zwei ukrainische Trägerraketen in der Oblast Charkiw zerstört zu haben.

Die Ukraine gab keine Details zu den genauen Zielen bekannt, betonte jedoch, dass sich die Operation auf legitime militärische Infrastruktur jenseits der Grenze konzentrierte. Der Streik folgt auf fast ein Jahr wechselnder US-Politik.

Frühere Beschränkungen unter der Biden-Regierung beschränkten Kiew auf die Nutzung amerikanischer Langstreckensysteme nur auf ukrainischem Gebiet, und eine Überprüfung des Pentagons unter der frühen Trump-Regierung hatte grenzüberschreitende Genehmigungen weiter verlangsamt.

Der jüngste Angriff scheint eine Lockerung dieser Kontrollen anzudeuten. Russland hat wiederholt gewarnt, dass westlich gelieferte Langstreckenwaffen, die auf seinem Territorium eingesetzt werden, als direkte westliche Beteiligung angesehen würden, während die Ukraine solche Angriffe für notwendig hält.

In den letzten Wochen hat die Ukraine ihre Langstreckenkapazitäten ausgeweitet und die russische Energieinfrastruktur mit im Inland hergestellten Raketen angegriffen. Diese Angriffe haben die wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Sanktionen auf russische Ölkonzerne verstärkt.

Washington hat den jüngsten Einsatz von ATACMS nicht öffentlich bestätigt, aber Kiew deutete an, dass die Langstreckenoperationen fortgesetzt werden, was darauf hindeutet, dass weitere grenzüberschreitende Angriffe folgen könnten.

Was sind ATACMS?

ATACMS (Army Tactical Missile System) ist eine in den USA hergestellte ballistische Rakete, die von HIMARS- oder MLRS-Plattformen gestartet wird. Je nach Variante kann er Ziele bis zu 300 Kilometer (186 Meilen) Entfernung treffen. Das System ist für hochpräzise Angriffe auf Kommandoposten, Flugplätze, Munitionslager und konzentrierte Truppenformationen konzipiert. Die Ukraine erhielt erstmals 2023 Versionen mit kürzerer Reichweite, mit aufgerüsteten Modellen im Jahr 2024.