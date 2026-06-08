Die Ukraine gewinnt an Boden zurück, und Russland verliert an Schwung

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Es ist seit langem allgemein anerkannt, dass Russland langsam, aber sicher in der Ukraine voranschreitet, wenn auch zu einem schrecklichen Preis. Inzwischen hat die Ukraine ihre Verteidigung verfeinert, und vielleicht sind wir an dem Punkt angekommen, an dem es Russland nach all seinen Verlusten und wirtschaftlichen Embargos schwerfällt, in diesem Stil weiterzumachen, während die Ukraine stattdessen starke Unterstützung erhalten hat.

Nun berichtet der oberste Befehlshaber der Ukraine, Oleksandr Syrskyj, per Telegram, dass sich das Blatt gewendet hat und das Land in den letzten fünf Monaten 600 Quadratkilometer Gebiet zurückerobert hat, von denen allein im Mai 100 zurückerobert wurden. Während die Ukraine weiterhin russische Logistik-, Treibstoffdepots und Munitionsbestände anvisiert, während die russische Armee massive Verluste erleidet, gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass sich das Momentum der Ukraine in naher Zukunft wenden wird.