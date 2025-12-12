Die Ukraine behauptet, zwei russische Militärtransportschiffe im Kaspischen Meer angegriffen zu haben

HQ

Die ukrainischen Spezialeinheiten teilten am Freitag mit, dass sie gemeinsam mit einer lokalen Widerstandsgruppe eine Operation durchgeführt hätten, um zwei russische Schiffe zu treffen, die Waffen und militärische Ausrüstung im Kaspischen Meer transportierten.

Die Erklärung spezifizierte weder den Zeitpunkt des Schlags noch das Ausmaß des Schadens. Es identifizierte die Zielschiffe als die Komponist Rakhmaninoff und die Askar-Sarydzha, die beide von den Vereinigten Staaten sanktioniert wurden, weil sie angeblich militärische Fracht zwischen Iran und Russland transportierten.

Die Ankündigung folgt auf Kiews Behauptung einen Tag zuvor, dass ukrainische Drohnen erstmals eine russische Ölplattform im Kaspischen Meer angegriffen und die Produktion bei etwa 20 Bohrlöchern gestoppt hätten. Laut ukrainischen Beamten stützte sich die jüngste Operation auf Geheimdienstinformationen der Widerstandsbewegung "Black Spark".

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...