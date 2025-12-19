Die Ukraine begrüßt ein EU-Darlehen von 90 Milliarden Euro, obwohl kein Abkommen über eingefrorene russische Vermögenswerte ausgelassen wurde: "Das ist bedeutende Unterstützung"

HQ

Die Ukraine begrüßte am Freitag die Entscheidung der Europäischen Union, in den nächsten zwei Jahren 90 Milliarden Euro an finanzieller Unterstützung bereitzustellen, obwohl sich die EU-Führer nicht darauf geeinigt haben, eingefrorene russische Vermögenswerte zur Finanzierung der Hilfe zu verwenden.

"Dies ist eine bedeutende Unterstützung, die unsere Widerstandsfähigkeit wirklich stärkt", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj, nachdem die EU-Staats- und Regierungschefs das Paket nach nächtlichen Gesprächen in Brüssel genehmigt hatten.

Der Block entschied sich, Geld zur Finanzierung der Verteidigung der Ukraine zu leihen, anstatt einen umstritteneren Plan zu verfolgen, bei dem ein Darlehen auf eingefrorenen russischen Staatsvermögen basiert, was vor allem aus rechtlichen und finanziellen Gründen liegt, insbesondere aus Belgien, wo die meisten Vermögenswerte gehalten werden.

Ukrainische Beamte erkannten den Kompromiss an und betonten die Dringlichkeit, Mittel zu sichern, um ein Finanzierungsdefizit im nächsten Jahr zu vermeiden. Russland hingegen begrüßte das Versagen der EU, eine Einigung über die Nutzung ihrer eingefrorenen Vermögenswerte zu erzielen, und bezeichnete dies als Sieg für "Recht und Vernunft".

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj zu X:

"Ich bin allen Führern der Europäischen Union für die Entscheidung des Europäischen Rates zu 90 Milliarden Euro finanzieller Unterstützung für die Ukraine für 2026-2027 dankbar. Dies ist eine bedeutende Unterstützung, die unsere Widerstandsfähigkeit wirklich stärkt. Es ist wichtig, dass russische Vermögenswerte immobilisiert bleiben und dass die Ukraine eine finanzielle Sicherheitsgarantie für die kommenden Jahre erhalten hat. Danke für das Ergebnis und für die Einheit. Gemeinsam verteidigen wir die Zukunft unseres Kontinents."