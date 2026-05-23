Die UEFA verhängt eine lebenslange Sperre für tschechische Frauenfußballtrainer, die heimlich Spieler gefilmt haben

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Die UEFA hat eine lebenslange Sperre für einen tschechischen Frauenfußballtrainer verhängt, der heimlich Spieler des FC Slovacko in der Kabine gefilmt hat. Der Trainer, Petr Vlachovsky, gestand seine Schuld und wurde im Mai 2025 mit einer einjährigen Haftstrafe auf Bewährung und einem fünfjährigen Trainerverbot für inländische Trainer verurteilt, weil er in Spielern in Umkleidekabinen gefilmt hatte, von denen der Jüngste 17 Jahre alt war.

Laut der von den tschechischen Medien über Reuters zitierten Anklageschrift gestand Vlachovsky und äußerte Bedauern. Ein Jahr später fällt das UEFA-Kontroll-, Ethik- und Disziplinargremium (CEDB) ein eigenes Urteil: ein lebenslanges Verbot jeglicher fussballbezogener Tätigkeit.

Die UEFA geht noch weiter und fordert die FIFA auf, seine Sperre weltweit zu verlängern, damit er nicht anderswo in der Welt trainieren kann, und ordnet zudem an, dass der Fußballverband der Tschechischen Republik Herrn Petr Vlachovskys Trainerlizenz entzogen wird.

Der Verein, FC Slovacko, erklärte, dass während des Prozesses "Der Verein hat sich selbst als geschädigte Partei betrachtet und die Angelegenheit mit größter Ernsthaftigkeit, Sensibilität und Respekt gegenüber den Betroffenen behandelt."

"Dies ist eine zutiefst ernste und belastende Angelegenheit, die 2023 ans Licht kam und einen erheblichen Einfluss auf unseren Verein und vor allem auf die betroffenen Spieler hatte."