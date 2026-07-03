Die UEFA schickt keine Spieler vom Platz, die sich den Mund zuhalten: Das berüchtigte "Prestianni-Gesetz"

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World Cup 2026 hat mehrere neue Regeln eingeführt, darunter eine, die besagt, dass Spieler, die sich den Mund bedecken, um etwas zu sagen, ohne gesehen zu werden, automatisch vom Platz gestellt werden, weil angenommen wird, dass sie etwas Falsches sagen (wie eine rassistische Beleidigung) und eine Strafe vermeiden wollen. Sie wurde nach dem Vorfall Prestianni gegen Vinícius in einem Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Benfica aufgenommen.

Bisher wurden zwei Spieler nach dieser Regel im Wettbewerb vom Platz gestellt: Miguel Almirón aus Paraguay und Piero Hincapié für Ecuador; in beiden Fällen rief der VAR den Schiedsrichter, da er die Aktionen selbst nicht gesehen hatte. Jude Bellingham hielt sich zwar den Mund zu, als er mit Ghanas Jordan Ayew sprach, wurde aber nicht vom Platz geschickt, da es keine Konfrontation, sondern ein freundschaftliches oder formelles Gespräch war.

Obwohl die Regel im April vom International Football Association Board (IFAB) genehmigt wurde, liegt es im Ermessen der Veranstalter, sie anzuwenden. Die UEFA hat beschlossen, sie in ihren Wettbewerben wie Champions League, Nations League oder Euro nicht einzusetzen. Stattdessen beurteilt der Schiedsrichter jede Situation einzeln, und wenn er "einen Versuch, Kommunikation als unsportliches Verhalten zu verbergen" feststellt, entscheidet er, ob dies mit einer gelben Karte bestraft wird.

Wie die BBC berichtet, wird die UEFA die Option nutzen, dass der VAR die Schiedsrichter korrigiert, wenn Eckbälle falsch zugesprochen werden, aber sie wird die Regel nicht anwenden, rote Karten an Spieler zu zeigen, die aus Protest gegen die Entscheidung des Schiedsrichters das Spielfeld verlassen.