Die UEFA leitet offiziell eine Untersuchung des Spiels Benfica gegen Real Madrid ein: Prestianni droht eine Sperre von zehn Spielen

HQ

Die UEFA hat offiziell eine Untersuchung zu den Vorfällen im Spiel Benfica gegen Real Madrid eingeleitet, bei der der argentinische Spieler von Benfica, Gianluca Prestiani, angeblich fünfmal den Madrider Spieler Vinícius Jr. "Affe" genannt hat – Worte, die Teamkollegen wie Kylian Mbappé hörten, obwohl Benfica behauptete, sie hätten es nicht hören können.

"Ein UEFA-Ethik- und Disziplinarinspektor wurde ernannt, um Vorwürfe diskriminierendes Verhaltens während des K.-o.-Play-offs der UEFA Champions League 2025/2026 zwischen Club Benfica und Real Madrid CF am 17. Februar 2026 zu untersuchen", teilte die UEFA mit.

Nun werden beteiligte Spieler sowie einige Zeugen geladen, um Stellungnahmen abzugeben, um festzustellen, ob Prestianni Artikel 14 des Verhaltenskodexes verletzt hat, der "jede Person oder Einheit bestraft, die die Menschenwürde einer Person oder Gruppe aus welchem Grund auch immer beleidigt, einschließlich Hautfarbe, Rasse, Religion, Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung".

Prestianni droht eine mögliche Strafe für zehn Spiele, falls er schuldig befunden wird, aber das wird schwer festzustellen, da der Spieler seinen Mund mit dem Trikot bedeckt hat. Der Spieler bestritt, Vinícius "Affe" genannt zu haben, hat aber nicht gesagt, was er in diesem Moment wirklich gesagt hat; er wurde von den Experten Thierry Henry und Micah Richards als "Feigling" bezeichnet.

Benfica "beklagt die Schmutzkampagne, der der Spieler ausgesetzt war"

Unterdessen erklärte Benfica in einer Stellungnahme, dass sie "vollständig mit den Forderungen der UEFA zusammenarbeiten und weiterhin Prestiannis Version der Ereignisse unterstützen" und kritisierte "die Schmutzkampagne" gegen den argentinischen Spieler, wobei erneut der Name Eusébio genannt wurde, Benficas ewiger Torschütze, der 2014 starb und schwarz war, Zu ihrer Verteidigung.

"Der Club bekräftigt klar und unmissverständlich sein historisches und unerschütterliches Engagement für die Werte von Gleichheit, Respekt und Inklusion, die den Grundwerten seiner Gründung entsprechen und deren größtes Symbol Eusébio ist."