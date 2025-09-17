Die UEFA klärt ab sofort ausgewählte VAR-Entscheidungen in der Champions League, beginnend mit Real Madrid

HQ

Die UEFA hat auf ihrer offiziellen Website eine neue Kampagne gestartet, um die umstrittensten technischen VAR-Entscheidungen zu erklären. Mit dem Ziel, Kontroversen um schwierige Spielzüge so weit wie möglich zu beseitigen, kündigen sie an, dass "während der UEFA Champions League 2025/26 ausgewählte technische Erklärungen des VAR auf dieser Seite veröffentlicht werden".

"Diese Erklärungen werden von den diensthabenden Schiedsrichterexperten vorbereitet und in wichtigen Situationen mit Bildern oder Videos versehen, um die Schiedsrichterentscheidungen zu verdeutlichen und besser zu verstehen", erklärt die UEFA in einem ähnlichen Schritt, wie es LaLiga auch wöchentlich tun wird.

Am ersten Spieltag von Spieltag 1 des Champions League, Dienstag, dem 16. September, wurde von der UEFA nur eine VAR-Entscheidung getroffen, um diesen neuen Abschnitt zu starten. Es war während des Spiels zwischen Real Madrid und Marseille, als Dani Carvajal die Rote Karte gezeigt wurde, nachdem Schiedsrichter Irfan Peljto vom VAR gerufen worden war, um einen Kopfstoß gegen Marseilles Torhüter Gerónumo Rulli zu überprüfen.



"72' Entscheidung aufgehoben: Rote Karte. Der Spieler von Real Madrid, die Nummer 2, schlug absichtlich mit dem Kopf auf das Gesicht eines Gegners, als der Ball nicht im Spiel war."



Sind Sie mit der Schiedsrichterentscheidung einverstanden? Carvajal wurde des Feldes verwiesen, aber Real Madrid gelang der Sieg durch ein späteres Tor von Mbappé vom Elfmeterpunkt. Carvajal wird jedoch das nächste Champions-League-Spiel verpassen, die lange Reise nach Kasachstan gegen Kairat, und sein natürlicher Ersatz als Rechtsverteidiger, Trent Alexander-Arnold, verletzte sich heute...