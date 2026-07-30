Die UEFA hält heute Nachmittag eine Dringlichkeitssitzung ab, um einen Boykott der Weltmeisterschaft zu diskutieren

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Die UEFA hält heute Nachmittag, Donnerstag, den 30. Juli, eine Dringlichkeitssitzung ab, um die kürzlich angekündigten Pläne von FIFA-Präsident Gianni Infantino zu besprechen, Minderheitsanteile an der Weltmeisterschaft und anderen Wettbewerben über eine neue Tochtergesellschaft, FIFA Forward Enterprise, zu verkaufen – etwas, das die UEFA als "Grenzüberschreitung" bezeichnete, indem sie behauptet, Fußball sei niemandes Eigentum zum Verkauf (das würde bedeuten, dass 20 % der Weltmeisterschaft privat wären, kontrolliert von Investoren).

Viele Verbände haben Erklärungen veröffentlicht, in denen sie die Pläne kritisieren oder zumindest beklagen, dass sie von der FIFA nicht über ihre Pläne informiert wurden. Es wurde außerdem berichtet, dass allen 211 FIFA-Nationen bis zum 19. September Zeit gegeben haben, zu entscheiden, ob sie Infantinos Plan unterstützen wollen, mit dem Versprechen einer größeren Rendite nur für diejenigen, die dafür stimmen, was von vielen als Bestechung betrachtet wird (die FIFA benötigt 50 % der Stimmen, um die Änderung zu genehmigen).

Es gab zahlreiche Aufrufe zum Boykott der Weltmeisterschaft, falls die FIFA dem Plan zustimmt, und genau das Thema wird wahrscheinlich in der heutigen Sitzung diskutiert werden: eine koordinierte Reaktion der UEFA-Staaten, den Plan abzulehnen.

Da jedoch viele kleinere Fußballverbände das gleiche Stimmenrecht wie Giganten wie England, Spanien, Deutschland oder Frankreich haben und von den zusätzlichen Investitionen der FIFA profitieren würden (Infantino sagte, sie wollen "die nächsten Cabo Verdes" schaffen), hätten die UEFA-Staaten nicht genug Macht, um diese Pläne zu stoppen, es sei denn, sie drohen mit einem Boykott: sich von den nächsten Weltmeisterschaften zurückziehen, falls sie stattfindet.

Die Lage ist angespannt und könnte seismische Folgen für die Zukunft der FIFA und der Weltmeisterschaft haben...