Die UEFA ändert das Nations-League-Format, ähnlich wie bei der Champions League oder Europa League

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Die UEFA hat eine vollständige Überarbeitung der UEFA Men's Nations League angekündigt, die nach der UEFA Euro 2028 beginnen wird, mit einem neuen System, das dem Übergang von den Gruppenphasen der Champions League, Europa League und Conference League zur neuen Ligaphase ähnelt, in der die Teams nur einmal gegeneinander antreten. entweder zu Hause oder auswärts, außer bei einem Team.

Kurz gesagt, statt vier Ligen, drei mit vier Gruppen zu je vier Teams (Ligen A, B, C) und einer weiteren mit zwei kleineren Gruppen zu je drei Teams (League D), wird die Nations League drei Ligen haben: A, B, C, die jeweils aus drei Gruppen mit jeweils sechs Teams bestehen, also 18 Teams in jeder Liga.

Jedes der Teams jeder Gruppe spielt insgesamt sechs Spiele gegen fünf verschiedene Gegner, zwei Teams pro Gruppe, zu Hause oder auswärts, außer dem Gegner derselben Gruppe, dem sie nur zweimal begegnen, zu Hause und auswärts. Wenn 55 Teams teilnehmen, hat eine der Gruppen aus League C sieben Teams und beginnt ein Fenster früher.

Wie bei den Vereinswettbewerben bleiben die Viertelfinals, das Final Four und die Aufstiegs-/Abstiegs-Playoffs unverändert, aber auch die europäischen Qualifikationsspiele (die abwechselnd zwischen den Jahren der Nations League und den Jahren der Weltmeisterschaft/UEFA Euro stattfinden) werden sich ändern: eine League 1 mit 36 Teams aus der Nations League – Leagues A und B – und eine League 2 mit den übrigen 18 oder 19 Teams aus der UNL.

Warum? "Die neuen Formate werden das Wettbewerbsniveau verbessern, die Anzahl der Dead Games reduzieren, den Fans einen attraktiveren und dynamischeren Wettbewerb bieten, während sie allen Teams eine faire Qualifikationschance garantieren und keine zusätzlichen Termine im internationalen Kalender hinzufügen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

Die UEFA Nations League 2026/27 bleibt beim aktuellen Format, mit der Ligaphase zwischen September und November 2026 sowie Play-offs und Finalspielen zwischen März und Juni 2027.