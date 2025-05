Die Überschwemmungskrise im nigerianischen Bundesstaat Niger verschärft sich

HQ

Die neuesten Nachrichten über Nigeria . Wir wissen jetzt, dass schwere Überschwemmungen Teile des nigerianischen Staates Niger verwüstet haben, wo mindestens 115 Menschen ums Leben gekommen sind und mehrere weitere noch vermisst werden, sagte ein Notfallbeamter am Freitag.

Lokale Notfallbeamte sagten auch, dass Tausende von Häusern in zwei Gemeinden überflutet wurden, wobei viele Bewohner noch vermisst werden. Die Katastrophe ereignete sich zu einem Zeitpunkt, an dem das Land in seine jährliche Regenzeit eintritt, die in der Vergangenheit weit verbreitete Zerstörungen ausgelöst hat.