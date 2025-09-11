Die Übernahme von Astralis durch die Fusion Esports Group ist abgeschlossen

HQ

Die dänische E-Sport-Organisation Astralis wurde offiziell von der dänischen Investorengruppe Fusion Esports Group übernommen. Wie in einer Pressemitteilung bestätigt, wird erwähnt, dass das Team nun im Besitz von Fusion existieren wird, das wiederum von Ex-Astralis und BLAST -Gründer Jakob Lund Kristensen und dem ehemaligen Ninjas in Pyjamas Group COO Jonas Gundersen gegründet wurde.

Was dieser Deal für das Team bedeuten wird, so wurde uns gesagt, dass er Teil der "globalen Ambitionen" ist, zu wachsen Astralis, etwas, das Kristensen in einer Erklärung kommentierte.

"Das Potenzial ist nach wie vor enorm, sowohl kommerziell als auch im Wettbewerb. Wir bauen ein neues Astralis mit frischer Energie und neuen Methoden, während wir uns weiterhin auf Leistung konzentrieren. Unser erstes Spiel ist bereits Freitag mit einem neuen Spieler und Geduld ist der Schlüssel, aber unsere Priorität ist immer, den Spielern die besten Bedingungen zu geben, um langfristig erfolgreich zu sein."

Gundersen fügte hinzu: "Der Einfluss, den Astralis darauf hatte, den E-Sport in den globalen Mainstream-Markt zu bringen, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es ist ein fantastisches Vermächtnis und eine fantastische Geschichte, die perfekt zu der Vision passt, die wir für Fusion als unsere erste Akquisition festgelegt haben. Gaming wächst weiter und wir glauben, dass die nächste Generation des Wachstums die gesamte Branche zu neuen Höhen führen wird."

Das erste Mal, dass wir Astralis unter der Eigentümerschaft dieser neuen Gruppe in Aktion sehen werden, ist der 12. September, wenn sie in der Fissure Playground #2 gegen Aurora antritt.