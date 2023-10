Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wurde von Großbritannien genehmigt

HQ

Microsoft hat in Bezug auf die massive Übernahme von Activision Blizzard für 68,7 Milliarden US-Dollar keinen großen Widerstand erfahren. Tatsächlich sind die einzigen beiden Handelsaufsichtsbehörden, die einen Versuch unternommen haben, den Deal zu bremsen, die FTC der Vereinigten Staaten (die ihre Sperrklage ernsthaft verpfuscht hat) und die britische CMA, wobei dies die einzige Handelsregulierungsbehörde ist, die den Deal aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Monopolisierung von Cloud-Spielen tatsächlich blockiert hat.

Natürlich war Microsoft über diese Entscheidung verärgert und begann, nach Möglichkeiten zu suchen, den Kauf ohne die Zustimmung des Vereinigten Königreichs durchzuführen, und entschied schließlich, dass die beste Methode darin bestand, mit der CMA an einer Lösung zu arbeiten. Dies ist nun abgeschlossen.

Da die CMA angekündigt hat, dass Microsoft die Pläne zur Übernahme der Cloud-Gaming-Rechte von Activision fallen gelassen hat und Ubisoft diese Rechte nun für die nächsten 15 Jahre übernimmt, ist sie nun froh, dass die Mega-Fusion stattfindet.

Die CMA erklärt: "Der neue Deal wird Microsoft davon abhalten, den Wettbewerb im Cloud-Gaming zu blockieren, während dieser Markt in Schwung kommt, und wettbewerbsfähige Preise und Dienstleistungen für britische Cloud-Gaming-Kunden erhalten. Es wird Ubisoft ermöglichen, die Inhalte von Activision unter jedem Geschäftsmodell anzubieten, auch über Multigame-Abonnementdienste. Es wird auch dazu beitragen, dass Cloud-Gaming-Anbieter in der Lage sein werden, Nicht-Windows-Betriebssysteme für Activision-Inhalte zu verwenden, was die Kosten senkt und die Effizienz steigert."

Dies bedeutet, dass Activision Blizzard King und alle seine Entwickler und IP bald Teil der Xbox Game Studios-Familie sein werden, und zweifellos wird dies auch bedeuten, dass verschiedene Spiele des riesigen Publishers in Zukunft im Game Pass auftauchen werden.

Auf die Frage, ob die CMA zusätzliche Bedenken gegen den Deal hatte, erklärte sie: "Die CMA hat begrenzte Restbedenken gegen den neuen Deal festgestellt, aber Microsoft hat Zusagen gemacht, die sicherstellen werden, dass die Bedingungen für den Verkauf der Rechte von Activision an Ubisoft von der CMA durchsetzbar sind.

"Die CMA hat sich zu diesen Verpflichtungen beraten und ist überzeugt, dass dies das Sicherheitsnetz bieten wird, das erforderlich ist, um sicherzustellen, dass dieser Deal ordnungsgemäß umgesetzt wird."

Wir warten nun auf die endgültige Bestätigung des Abschlusses des Deals, die bereits heute erfolgen könnte.