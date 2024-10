Die Überarbeitung des neuen Fortschritts von Warhammer: Vermintide 2 wird es neuen Spielern leichter machen.

HQ

Es kann schwierig sein, Jahre nach der ersten Veröffentlichung in ein Live-Service-Spiel einzusteigen. Spieler, die vom ersten Tag an dabei sind, können so stark sein, dass es sich anfühlt, als würden sie dich nur auf ein Abenteuer mitnehmen, anstatt dass du dir deinen Platz im Team verdient. Das war früher in Warhammer: Vermintide 2 der Fall, denn wenn du gerade erst anfängst, müssten deine Freunde auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad spielen, nur damit du mitmachen kannst.

Aber das wird sich bald ändern. Wie in einem neuen Blogbeitrag beschrieben, verändert Vermintide 2 die Art und Weise, wie neue Spieler in das Spiel einsteigen können. Sie können jeden Schwierigkeitsgrad in privaten Spielen spielen und in öffentlichen Spielen mit dem Schwierigkeitsgrad "Veteran" beginnen.

Außerdem bedeutet ein neuer EP-Multiplikator pro Schwierigkeitsgrad, dass du in der Lage sein solltest, viel schneller mit deinem gewählten Charakter zu wachsen. Mit der bevorstehenden Einführung des Versus-Modus erwartet der moderne klassische Koop-Titel anscheinend relativ bald einen Boom von Spielern, wie es scheint.