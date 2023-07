Die Twisted Metal-Show sieht im neuen Trailer besser aus

HQ

Twisted Metal begann zu trenden, nachdem uns eine Szene aus der bevorstehenden Peacock-Show auf dem Summer Game Fest gezeigt wurde, aber wahrscheinlich nicht aus den Gründen, die PlayStation Productions wollte. Viele dachten, es sähe lächerlich schlecht aus und sei zu lang. Dem stimme ich bis zu einem gewissen Grad zu, weshalb ich jetzt angenehm überrascht bin.

Peacock hat uns den ersten richtigen Trailer von Twisted Metal beschert, und er ist definitiv besser für meinen Geschmack geeignet, mit einigen von Deadpool inspirierten (nicht überraschend, wenn Rhett Reese und Paul Wernick die Autoren sind) unflätigen Witzen und absurden Situationen. Wir reden hier natürlich nicht über etwas im Vergleich zu HBOs The Last of Us, aber Twisted Metal hat mich gerade neugierig gemacht, zumindest die ersten Folgen der zehn zu sehen, die am 27. Juli erscheinen.

