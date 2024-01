Die TV-Serien God of War und Horizon befinden sich noch im Entstehungsprozess

HQ

Wir haben kaum etwas über Amazons God of War-Serie oder Netflix' Horizon-Serie gehört, seit sie 2022 bestätigt wurden, und jetzt wissen wir, warum.

Als Katherine Pope, Präsidentin von Sony Pictures Television, während der CES-Pressekonferenz des Unternehmens die Bühne betrat, kündigte sie an, dass die Arbeiten an den Projekten God of War und Horizon noch im Gange seien. Sie sagte nichts darüber, dass einer der beiden kurz vor dem Beginn der Produktion steht, was Sinn macht, wenn man bedenkt, dass die Hollywood-Streiks wahrscheinlich beide auf Eis gelegt haben. Trotzdem ist es schön, ein Update zu bekommen und die Diskussionen darüber, wen wir als Kratos, Atreus und Aloy sehen wollen, wieder aufzunehmen.

