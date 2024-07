Die TV-Serie "Driver" wurde abgesetzt

HQ

Vor drei Jahren bestätigte Ubisoft, dass ihre Spielserie The Driver in eine TV-Serie umgewandelt werden würde, was viele Leute überraschte, da es nicht gerade die größte Serie ist oder etwas, wonach die Leute gefragt haben.

Wir wissen nicht, ob Ubisoft und das Studio das endlich selbst herausgefunden haben oder ob etwas anderes sie zurückgehalten hat, aber es ist jetzt klar, dass das Projekt abgebrochen wurde. Gleichzeitig deutet Ubisoft an, dass sie "aktiv an anderen aufregenden Projekten" innerhalb der The Driver-Serie arbeiten, was sicherlich so klingt, als ob ein neues Spiel in der Pipeline ist (das letzte Hauptspiel war Driver: San Francisco aus dem Jahr 2011).

Also, wie sehr trauerst du der Tatsache nach, dass die TV-Serie "The Driver" nie stattgefunden hat - und wie sehr freust du dich auf ein neues Spiel?

Danke Spieldatei