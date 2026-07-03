Die türkische Spielerin Zeynep Sönmez missachtet die Wimbledon-Regeln, indem sie anstelle einer palästinensischen Flagge eine Wassermelonennadel trägt

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Die türkische Tennisspielerin Zeynep Sönmez, 24 Jahre alt, missachtete die strengen Wimbledon-Regeln für politische Positionen der Spieler, indem sie eine Wassermelonen-Nadel an ihrem Schläger trug – ein subtiles Zeichen der Unterstützung für Palästina, das weit verbreitet zur Umgehung von Zensur genutzt wird. Die Verwendung von Wassermelonen zur Unterstützung für Palästina – angesichts der ähnlichen Farben – entstand seit dem Krieg 1967, als Israel öffentliche Präsentationen palästinensischer Flaggen auf besetzten palästinensischen Gebieten verbot.

Sönmez sagte gegenüber der Anadolu-Agentur, dass Wettbewerbe ihr nicht mehr erlauben, die Anstecknadel zu tragen, die sie früher mit der palästinensischen Flagge trug. Sie erzählte, dass sie und ihr Team mit Wimbledon gesprochen hätten und sich fragten, warum die ukrainische Flagge nicht von der Palästinenser zugelassen wird. "Sie haben uns letztlich gesagt, dass sie es definitiv nicht erlauben würden", sagte sie über MiddleEastEye.

Wimbledon-Direktor Jamie Baker sagte: "Wir erlauben keine politischen Botschaften von Spielern auf dem Spielfeld. Das ist seit langem in den Regeln konstant." Allerdings durfte eine ukrainische Spielerin, Daria Snigur, mit einer Nadel ihres Landes antreten.

Zeynep Sönmez gewann ihr Erstrundenmatch gegen die Amerikanerin Ann Li, verlor jedoch in der zweiten Runde gegen Claire Liu. Außerdem verlor sie ihr Erstrunden-Doppel gegen Jessica Bouzas gegen Aoyama und Liang.